Sehnsucht - Ina Loitzl

Die Ausstellung „Sehnsucht“ der Künstlerin Ina Loitzl, die im Nord­stall der Kaiser­villa in Bad Ischl im Sommer 2026 zu sehen sein wird, wird aus einer raum­greifenden Installation bestehen, welche sich mit Kaiserin Elisabeth und ihrem lebens­langen Streben nach Unabhängigkeit und Emanzipation beschäftigt.

Dieses manifestierte sich schließlich durch ihr Anker-Tattoo, welches sich „Sisi“ im bereits fort­geschrittenen Alter von 51 Jahren auf das linke Schulter­blatt stechen lies. Dieses Symbol der Auf­lehnung ist daher auch zentraler Bestand­teil Loitzls künstlerischer Annäherung.

Loitzl setzt sich in ihrer Kunst selbst stets mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft auseinander. Deshalb verkörpert Sisi für sie auch „… die Sehnsucht nach Freiheit, Schönheit, Abenteuer und einem selbst­bestimmten Leben abseits des Hof­zeremoniells, was sich nicht zuletzt in ihrer Ruhe­losigkeit, ihren Reisen, ihrer Poesie und dem Wunsch nach Natur - vor allem dem Meer ausdrückte.“ Zitat Ina Loitzl.