Sehnsucht - Ina Loitzl


Sehnsucht - Ina Loitzl

Marmorschlössel in Bad Ischl
11. Juni bis 31. Okt. 2026
Die Ausstellung „Sehnsucht“ der Künstlerin Ina Loitzl, die im Nord­stall der Kaiser­villa in Bad Ischl im Sommer 2026 zu sehen sein wird, wird aus einer raum­greifenden Installation bestehen, welche sich mit Kaiserin Elisabeth und ihrem lebens­langen Streben nach Unabhängigkeit und Emanzipation beschäftigt.

Dieses manifestierte sich schließlich durch ihr Anker-Tattoo, welches sich „Sisi“ im bereits fort­geschrittenen Alter von 51 Jahren auf das linke Schulter­blatt stechen lies. Dieses Symbol der Auf­lehnung ist daher auch zentraler Bestand­teil Loitzls künstlerischer Annäherung.

Loitzl setzt sich in ihrer Kunst selbst stets mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft auseinander. Deshalb verkörpert Sisi für sie auch „… die Sehnsucht nach Freiheit, Schönheit, Abenteuer und einem selbst­bestimmten Leben abseits des Hof­zeremoniells, was sich nicht zuletzt in ihrer Ruhe­losigkeit, ihren Reisen, ihrer Poesie und dem Wunsch nach Natur - vor allem dem Meer ausdrückte.“ Zitat Ina Loitzl.

Details zur Spielstätte:
Marmorschlössel in Bad Ischl
Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl

Termine: Sehnsucht - Ina Loitzl - Marmorschlössel in Bad Ischl

Juni 2026
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Juli 2026
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August 2026
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September 2026
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Oktober 2026
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