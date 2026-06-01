Konstruierte Natur - in den Kaiserlichen Stallungen


Konstruierte Natur - in den Kaiserlichen Stallungen

Marmorschlössel in Bad Ischl
11. Juni bis 31. Okt. 2026
Natur gilt oft als Gegenpol zur Kultur – als ursprünglich und unberührt. Doch diese Trennung greift längst zu kurz: Natur wird heute beobachtet, vermessen, genutzt, geschützt, bedroht. Und inszeniert. Sie erscheint nicht mehr als unmittelbare Gegebenheit, sondern befindet sich vielmehr in einem Zustand ständiger Vermittlung.

Hier setzt die Ausstellung Konstruierte Natur an. Die Tierdarstellungen von Dana Meyer, Nelly Schmücking und Matthias Garff zeigen das Tier nicht als bloßes Motiv, sondern als Gegenüber. Es wird zum Spiegel unserer Wahrnehmung und unserer Verantwortung gegenüber dem Lebendigen.

Der Ausstellungsort Bad Ischl verstärkt diese Fragestellung. Das landschaftlich idyllische Salzkammergut ist zugleich Natur- und Kulturraum, historisch geprägt durch Nutzung, Ästhetisierung und Aneignung, sichtbar etwa in der Kaiservilla mit ihren Jagdtrophäen. Natur erscheint hier immer auch als gestaltete und interpretierte Wirklichkeit.

Die drei künstlerischen Positionen machen diese Konstruktion auf unterschiedliche Weise sichtbar: Meyers Stahlskulpturen verbinden Härte mit lebendiger Spannung, Schmückings Arbeiten verdichten anatomische Präzision zu einem ästhetischen „Äquivalent“ des Tieres, und Garff erschafft aus Fundstücken fragile, eindringliche Kreaturen einer vom Menschen geprägten Umwelt.

So entsteht ein Raum, in dem sich die Beziehung zwischen Mensch und Tier neu verhandelt. Konstruierte Natur zeigt: Natur ist keine Gegenwelt außerhalb von uns, sondern immer Teil eines kulturellen Gefüges – und damit auch Ausdruck unserer Verantwortung für die Welt, die wir mitgestalten.

Kuratiert von Sara Tröster Klemm

Ausstellung kostenlos
Eintritt in den Kaiserpark ist zu bezahlen

Details zur Spielstätte:
Marmorschlössel in Bad Ischl
Jainzen 1, A-4820 Bad Ischl

Termine: Konstruierte Natur - in den Kaiserlichen Stallungen - Marmorschlössel in Bad Ischl

Juni 2026
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August 2026
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September 2026
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Oktober 2026
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