TURNING PAGES - Künstler*innenbücher der Gegenwart


TURNING PAGES - Künstler*innenbücher der Gegenwart

MAK - Österreischisches Museum für angewandte Kunst
1. Okt. 2025 bis 22. März 2026
Das Buch als künstlerisches Medium spielt eine zentrale Rolle in der Praxis von Louise Bourgeois, Heinz Gappmayr, Sol Lewitt, Rosemarie Trockel und in der aktuellen Arbeit vieler junger Künstler*innen der österreichischen und internationalen Szene. Das Buch wird als Instrument genutzt, um poetische Visionen zu entwerfen und auch als Erweiterung der Konzeptkunst gesehen.

Die Künstler*innenbücher der Ausstellung initiieren Dialoge über Geschlechterrollen und gesellschaftspolitische Fragen. Zugleich ist das Buch eine Form des kulturellen Gedächtnisses und der Erinnerung. Junge Künstler*innen experimentieren mit dem Medium Buch und überschreiten traditionelle Grenzen von Bild, Text und Material – vor dem Hintergrund der digitalen Welt. In der Ausstellung können Besucher*innen durch ein eigens entwickeltes, raumgreifendes Display verschiedene Positionen des Durchblätterns und Lesens von Büchern einnehmen.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

KURATORIN:
Bärbel Vischer, Kustodin MAK Sammlung Gegenwartskunst

Details zur Spielstätte:
MAK - Österreischisches Museum für angewandte Kunst
Stubenring 5, A-1010 Wien

