TROIKA – Terminal Beach

Dieses in London ansässige Kollektiv, gegründet im Jahr 2003 von Eva Rucki, Conny Freyer und Sebastien Noel, befasst sich mit den vielfältigen Verbindungen zwischen Mensch, Natur und Technologie. In ihrer speziell für das MAK konzipierten Einzelausstellung nehmen die das Künstler*innen die vielschichtigen Formen nichtmenschlicher Intelligenz in einer immersiven Rauminstallation in den Fokus.