MY ULLMANN – Gelebter Kinetismus: Bilder, Bühne, Kunst am Bau

Die erste Personale in Österreich wird My Ullmann (1905–1995), einer der Mitbegründer*innen des Kinetismus, gewidmet. Nach ihrer Ausbildung an der Wiener Kunstgewerbeschule beim Reformator der Jugendkunst Franz Čižek arbeitete Ullmann zunächst als Kunstgewerblerin und Werbegrafikerin. Kristalline Formen und Kurvenlinien charakterisieren ihr von vielen Lebensstationen – u.a. in Berlin, Münster, Zürich und zuletzt Konstanz – geprägtes Schaffen.