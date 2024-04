MAK Film Forum

Dieses Forum wird im Jahr 2024 zum Schauplatz für filmische Arbeiten von zeitgenössischen Künstler*innen. Filme von Nilbar Güreş (Soyunma / Ausziehen, 2006), Marko Lulić (The Moderns (Vienna), 2005) und Amie Siegel (Provenance, 2013) ermöglichen einen Einblick in komplexe, ineinander verwobene Geschichten, die unsere moderne Welt definieren.

Kuratorin:

Bärbel Vischer, Kustodin MAK Sammlung Gegenwartskunst

Nilbar Güreş (Soyunma / Ausziehen, 2006)

Nilbar Güreş ist eine zeitgenössische Künstlerin, die durch ihre vielseitige Arbeit in Bereichen wie Malerei, Fotografie, Video und Performancekunst bekannt ist. Ihr Film "Soyunma" (Ausziehen) von 2006 behandelt höchstwahrscheinlich komplexe Themen wie Geschlecht, Identität und Selbstwahrnehmung, die typisch für ihr künstlerisches Schaffen sind. Durch eine vielschichtige Darstellung und subtile Provokation erforscht Güreş in diesem Werk die Nuancen der menschlichen Existenz und stellt gesellschaftliche Normen in Frage.

Marko Lulić (The Moderns (Vienna), 2005)

Marko Lulić präsentiert in seinem Film eine surreale Darstellung von Wien präsentiert. Der Film konzentriert sich auf Bauten der Nachkriegsmoderne und Gegenwart und blendet dabei die historische Architektur und die imperialen Vergangenheit aus. Durch diese "retrofuturistische Vision" regt der Film dazu an, die Komplexität urbaner Räume neu zu betrachten und Fragen zur Identität und Entwicklung von Wien aufzuwerfen. - Marko Lulić

Amie Siegel (Provenance (Vienna), 2013)

"Provenance" ist ein ästhetisch ansprechender Film, der stilvolle Ästhetik und modischen Konzeptualismus über dokumentarischen Realismus stellt. Dieser 40-minütige Film ist ein Beispiel für institutionelle Kritik, eine Kunstgattung, die darauf abzielt, die Funktionsweise des kapitalistischen Kunstmarktes aufzudecken und zu untergraben. Er beleuchtet speziell den Handel mit Möbeln, die für Chandigarh produziert wurden, die utopische Stadt im Norden Indiens, deren Masterplan von Le Corbusier und seinem Team zwischen 1951 und 1965 entworfen wurde. "Provenance" ist eine elegante Darstellung, die nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch tiefgreifende Fragen zur Kunst, Geschichte und Kapitalismus aufwirft.