Der Menschheit ist die Kugel bei einem Ohr hinein und beim anderen herausgeflogen - Die in Berlin lebende Künstlerin, Filmemacherin und Autorin Hito Steyerl (* 1966) beleuchtet durch neueste Technologien evozierte gesellschaftliche Prozesse und entwickelt interdisziplinäre Arbeiten im Brennpunkt der bildenden Kunst.

Zugleich analysiert sie die Interpretation von Realität und beleuchtet die soziopolitische Relevanz aktueller Diskurse. In ihrer ersten Einzelausstellung in Österreich mit dem Titel Der Menschheit ist die Kugel bei einem Ohr hinein und beim anderen herausgeflogen (nach Karl Kraus, Nacht, 1918) legt Steyerl die Strukturen politischer Dimension in der Alltags- und Popkultur offen. Gegenübergestellt werden zwei Werke: die multimediale Installation Hell Yeah We Fuck Die (2016) greift mit ihrem Titel Worte auf, die in den englischsprachigen Musikcharts der 2010er Jahre laut dem Magazin Billboard am häufigsten gebraucht wurden und eine Krisenstimmung wiederzugeben schienen. In einer neuen Videoinstallation (2025) analysiert Hito Steyerl genreübergreifende Entwicklungen künstlicher Intelligenz (KI).

KURATORIN:

Bärbel Vischer, Kustodin MAK Sammlung Gegenwartskunst