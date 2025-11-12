100 BESTE PLAKATE 24 - Deutschland Österreich Schweiz


100 BESTE PLAKATE 24 - Deutschland Österreich Schweiz

MAK - Österreischisches Museum für angewandte Kunst
12. Nov. 2025 bis 12. April 2026
Eine Kooperation des MAK und des Vereins 100 Beste Plakate e. V. Mit der Präsentation des Wettbewerbs 100 Beste Plakate 24. Deutschland Österreich Schweiz zeigt das MAK erneut ausgezeichnetes Plakatdesign aus der D-A-CH­-Region, das durch überzeugende grafische und typografische Lösungen sowie neue Trends und arriviertes Design punktet.

Die mittlerweile 19. Ausgabe des Grafikdesignwettbewerbs beweist die Lebendigkeit des Mediums Plakat. Der Verein 100 Beste Plakate e. V. begleitet auch den diesjährigen Wettbewerb 2024 mit einer umfassenden Publikation.

KURATOR:
Peter Klinger, stv. Leiter MAK Bibliothek und Kunstblättersammlung

Details zur Spielstätte:
MAK - Österreischisches Museum für angewandte Kunst
Stubenring 5, A-1010 Wien

November 2025
