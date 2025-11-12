100 BESTE PLAKATE 24 - Deutschland Österreich Schweiz

Eine Kooperation des MAK und des Vereins 100 Beste Plakate e. V. Mit der Präsentation des Wettbewerbs 100 Beste Plakate 24. Deutschland Österreich Schweiz zeigt das MAK erneut ausgezeichnetes Plakatdesign aus der D-A-CH­-Region, das durch überzeugende grafische und typografische Lösungen sowie neue Trends und arriviertes Design punktet.