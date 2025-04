Strauss Festival Orchester Wien · Christoph Koncz

Als philharmonischer Geiger hat Christoph Koncz jahrelang mit den besten Orchesterleitern der Welt zusammengearbeitet. Nun ist er selbst in die Riege der internationalen Spitzendirigenten aufgestiegen und steht weltweit am Pult renommierter Klangkörper. Mit dem "Strauss Festival Orchester Wien" kehrt er zurück nach Raiding um dem Walzerkönig zum 200. Geburtstag zu gratulieren. Aus diesem Anlass werden seine bekanntesten Werke erklingen, von der "Fledermaus Ouvertüre" bis hin zum "Frühlingsstimmen Walzer". Eine künstlerische Annäherung an einen der bedeutendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. In diesem Sinne: Alles Gute, Schani!

HAPPY BIRTHDAY JOHANN STRAUSS ZUM 200. GEBURTSTAG Strauss Festival Orchester Wien

Christoph Koncz, Leitung PROGRAMM

Johann Strauss (Sohn):

Die Fledermaus, Ouverture zur Operette, op. 362

Künstlerleben, Walzer, op. 316

Frühlingsstimmen, Walzer, op. 410

Éljen a Magyar!, Polka, op. 332

Ritter Pásmán, Csárdás, op. 441