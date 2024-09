Orchester Wiener Akademie · Martin Haselböck

Liszt war in der Klassikstadt Weimar ständig von Dichtung umgeben. Er trat dort das Erbe Goethes und Schillers an und ließ sich in vielen seiner Werke von literarischen Vorlagen der beiden Dichter inspirieren. Die sinfonische Dichtung "Die Ideale" beruht auf dem gleichnamigen Gedicht Schillers, das die Vergänglichkeit der Ideale und der Jugend beschreibt. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu Goethes 100. Geburtstag 1849 komponierte Liszt eigens einen großen Festmarsch und zusammen mit Goethes Schauspiel „Torquato Tasso” kam Liszts symphonische Dichtung „Tasso” zur Uraufführung. Musik und Dichtung: Synthese der Künste!

MUSIK und POESIE

LISZT, GOETHE und SCHILLER PROGRAMM

Franz Liszt:

Festmarsch zur Goethe-Jubiläumsfeier S. 115

Tasso: Lamento e Trionfo – Sinfonische Dichtung Nr.2 nach Goethe, S. 96

Künstlerfestzug zur Schillerfeier 1859, S.114

Die Ideale – Sinfonische Dichtung Nr. 12 nach Schiller, S. 106