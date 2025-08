Liszt Festival: Wiener KammerOrchester · Titova · Navarro Lara

Kateryna Titova zieht mit ihrer Verve, ihrer Emotionalität und ihrer stupenden pianistischen Technik das Publikum in ihren Bann. Im Eröffnungskonzert des Liszt Festivals vereinigen sich in Franz Liszts Klavierkonzert Nr. 1 die enormen Gestaltungskräfte Titovas und des Wiener KammerOrchester unter der elektrisierenden Leitung des spanischen Maestros Francisco Navarro Lara.

SCHICKSALSSINFONIE

BESETZUNG

Wiener KammerOrchester

Kateryna Titova, Klavier

Francisco Navarro Lara, Leitung

PROGRAMM

Franz Liszt: Prometheus, Sinfonische Dichtung Nr. 5, S. 99

Franz Liszt: Klavierkonzert Nr. 1, Es-Dur, S. 124

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 5, op. 67

Liszts 1. Klavierkonzert ist ein ungemein innovatives Werk und besticht immer noch durch den intensiven Dialog zwischen Solopart und dem sinfonischen Klangkörper. Fast 20 Jahre lang hat Liszt dieses Konzert begleitet und wir nehmen den Nachhall seiner ersten erfolgreichen Jahre als Klaviervirtuose bis hin zu seinem späten sinfonischen Stil wahr. Klar ausgewiesen ist das Programm in der sinfonischen Dichtung „Prometheus“, in der uns Liszt von den Schmerzen der Gefangenschaft, der Hoffnung und dem abschließenden Triumph des antiken Helden erzählt. Beethovens Musik war Liszt heilig, seine Sinfonien ‘orchestrale Götterfunken’, sie lagen ihm so am Herzen, dass er alle neun Sinfonien noch als junger Mann für Klavier Solo bearbeitet hat. Mit der wahrscheinlich berühmtesten Sinfonie des klassisch-romantischen Repertoires, der sogenannten „Schicksalssinfonie“, beschließt Francisco Navarro Lara mit dem Wiener KammerOrchester diesen festlichen Konzertabend.

Information

Zu diesem Konzert wird es um 17:30 Uhr einen Einführungsvortrag mit Christian Reichart geben.