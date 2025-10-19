Liszt Festival: Orchester Wiener Akademie · Wiener Chormädchen · Haselböck

DANTE-SINFONIE
BESETZUNG
Orchester Wiener Akademie
Wiener Chormädchen
Martin Haselböck, Leitung
PROGRAMM
Franz Liszt
Dante-Sinfonie – Eine Sinfonie nach Dantes Divina Commedia, S. 19
I. Inferno
II. Purgatorio – Magnificant
Dante Alighieris Reise durch Hölle und Fegefeuer erzählt von Gut und Böse, von korrupten Politikern und ehrlosen Päpsten und zeigt uns Franz Liszt als unglaublich modernen und zukunftsweisenden Komponisten. Mit der Einspielung und Veröffentlichung der Dante-Sinfonie startete Martin Haselböck mit seiner Wiener Akademie vor fünfzehn Jahren ein epochales Unterfangen: sämtliche Orchesterwerke Franz Liszts im sogenannten „Sound of Weimar“ auf Originalinstrumenten in Raiding aufzunehmen. Das Projekt ist abgeschlossen und das internationale Presseecho war enorm und überwältigend. Gemeinsam mit den Wiener Chormädchen verspricht nun diese Aufführung zu einem Erlebnis der Sonderklasse zu werden.
|Oktober 2025
|So. 19. Okt. 2025
11:00 Uhr
