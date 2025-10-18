Liszt Festival: Klavierabend Suzana Bartal


Liszt Festival: Klavierabend Suzana Bartal

18. Okt. 2025
Über vierzig Jahre beschäftigte sich Liszt mit den „Années de Pélerinage“ und lässt uns dabei an seiner Entwicklung als Mensch und Komponist teilhaben. Er verbindet darin Naturschilderungen mit literarischen Ereignissen, widmet sich Themen aus der Dichtung (Dante und Petrarca), der bildenden Kunst (Raffael und Michelangelo) und beruft sich auf nationale Volksweisen.

MEILENSTEIN DER KLAVIERLITERATUR - PILGERJAHRE

BESETZUNG
Suzana Bartal, Klavier

PROGRAMM
Franz Liszt
Années de pèlerinage I - Suisse, S. 160
Chapelle de Guillaume Tell
Au lac de Wallenstadt
Pastorale
Au bord d'une source
Orage
Vallée d'Obermann
Églogue
Le mal du pays
Les cloches de Genève

Années de pèlerinage II - Italie, S. 161
Venezia e Napoli
Sposalizio
Il Penseroso
Canzonetta del Salvator Rosa
Tre Sonetti del Petrarca (Nr. 47, 104, 123)
Après une lecture du Dante (Fantasia quasi sonata)

Années de pèlerinage III, S. 163
Angelus! Priere aux anges gardiens
Aux cyprès de la Villa d'Este, Thrénodie 1 & 2
Les jeux d'eaux à la Villa d'Este
Sunt lacrimae rerum (En mode hongrois)
Marche funèbre

Als wahren Klaviermarathon kann und muss man die Aufführung aller drei Bände der „Années de Pélerinage“ bezeichnen. Die vielfach preisgekrönte ungarisch-französische Pianistin Suzana Bartal ist eine der wenigen Pianistinnen, die sowohl über die außerordentlich technische Fähigkeit als auch über ein differenziertes Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten verfügt, um die 26 Stimmungsbilder in ihrer mannigfaltigen Vielfalt als vollendeten Hörgenuss zu präsentieren. Liszt Pur!

Details zur Spielstätte:
Liszt Zentrum Raiding
Lisztstraße 46, A-7321 Raiding
Im Rahmen des Festivals:
Liszt Festival Raiding

Oktober 2025
Sa. 18. Okt. 2025
