Liszt Festival: Klavierabend Suzana Bartal

MEILENSTEIN DER KLAVIERLITERATUR - PILGERJAHRE
BESETZUNG
Suzana Bartal, Klavier
PROGRAMM
Franz Liszt
Années de pèlerinage I - Suisse, S. 160
Chapelle de Guillaume Tell
Au lac de Wallenstadt
Pastorale
Au bord d'une source
Orage
Vallée d'Obermann
Églogue
Le mal du pays
Les cloches de Genève
Années de pèlerinage II - Italie, S. 161
Venezia e Napoli
Sposalizio
Il Penseroso
Canzonetta del Salvator Rosa
Tre Sonetti del Petrarca (Nr. 47, 104, 123)
Après une lecture du Dante (Fantasia quasi sonata)
Années de pèlerinage III, S. 163
Angelus! Priere aux anges gardiens
Aux cyprès de la Villa d'Este, Thrénodie 1 & 2
Les jeux d'eaux à la Villa d'Este
Sunt lacrimae rerum (En mode hongrois)
Marche funèbre
Als wahren Klaviermarathon kann und muss man die Aufführung aller drei Bände der „Années de Pélerinage“ bezeichnen. Die vielfach preisgekrönte ungarisch-französische Pianistin Suzana Bartal ist eine der wenigen Pianistinnen, die sowohl über die außerordentlich technische Fähigkeit als auch über ein differenziertes Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten verfügt, um die 26 Stimmungsbilder in ihrer mannigfaltigen Vielfalt als vollendeten Hörgenuss zu präsentieren. Liszt Pur!
|Oktober 2025
|Sa. 18. Okt. 2025
18:30 Uhr
