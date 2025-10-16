Liszt Festival: Franz Liszt Kammerorchester · Sárközy Trio

Seit über 60 Jahren zählt das Franz Liszt Kammerorchester zu den internationalen Aushängeschildern Ungarns und ist ständiger Gast in allen bedeutenden Konzertsälen der Welt. István Várdai, Cellist von Weltrang, ist seit 2020 künstlerischer Leiter des Ensembles und wird selbst als Solist bei Joseph Haydns vor Lebensfreude sprühendem C-Dur Konzert brillieren.

RHAPSODY

BESETZUNG

Franz Liszt Kammerorchester

István Várdai, Leitung

Sárközy Trio

Lajos Sárközy, Violine & Leitung

Rudolf Sárközy, Kontrabass

Julius Csík, Zimbal

PROGRAMM

Franz Liszt: Mephisto Waltz Nr. 1, S. 514 (Bearbeitung von Sándor Devich)

Joseph Haydn: Cello Concerto Nr. 1 in C-Dur, Hob. VIIb:1

Franz Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr. 2, S. 244/2 (Bearbeitung von Péter Wolf)

Zoltán Kodály: Doppeltanz von Kálló, K. 148

David Popper: Ungarische Rhapsodie, op. 68 (Bearbeitung von István Várdai und Lajos Sárközy)

Leó Weiner: Divertimento Nr. 1, op. 20

Und mit dem legendären Sarközy-Trio tritt ein Ensemble in Dialog mit dem Orchester, dessen Ziel es ist, den Reichtum und die Vielfalt der sogenannten "Zigeunermusik" weiterleben zu lassen. „Éljen a Magyar!“