Family Concerts: Des Kaisers Nachtigall

Ein Märchen, das unter die Haut geht: Das Kunstmärchen „Des Kaisers Nachtigall“ wurde vom dänischen Dichter und Schriftsteller Hans Christian Andersen verfasst. Im Jahr 2010 setzte der lettische Komponist Uģis Prauliņš das Märchen musikalisch als Werk für Chor, Flöte und Erzähler. Die Fassung beginnt in mystischer Atmosphäre, um sich nach und nach zu strahlendem Glanz emporzuschwingen. Meisterhaft verbindet der Komponist Einflüsse aus Folk, Pop, Mittelalter und Renaissance mit klassischer Moderne und Anklängen an die große Chor- und Volksliedtradition seiner Heimat zu einem musikalischen Amalgam, das mit seiner hochoriginellen Klangsprache sofort für sich einnimmt.

Mit sphärischen Klängen entführt uns diese besondere Komposition in eine längst vergangene, märchenhafte Zeit: Der Kaiser hatte ein Schloss, das als das Schönste der Welt galt. Dieses Schloss wurde an Schönheit nur von dem Garten des Kaisers übertroffen. Wo die Gärtner niemals hinkamen, in einem Wald mit hohen Bäumen und tiefen Seen, da wohnte einst eine Nachtigall. Was nun mit dem Kaiser und der Nachtigall geschieht, erzählt das Werk in eindrucksvollen Bildern. Die Musik von Chor und Flöte trägt die Handlung, lässt prächtige Schlösser, zauberhafte Gärten, zickige Hofdamen und den herzerwärmenden Gesang der Nachtigall entstehen – einmal mit imposanten Chorklängen, das andere Mal mit hauchzarten Stimmen.

Auf Initiative des „Vocalforums Graz“ wurde die deutsche Version des Werkes meisterhaft umgesetzt, um das bestechende Wort-Ton-Verhältnis und den feinsinnigen Humor der Komposition für das deutschsprachige Publikum hör- und erlebbar zu machen. Den Kammerchorpart füllt das Vocalforum Graz aus, das seit seiner Gründung unter der musikalischen Leitung des Dirigenten Franz M. Herzog steht, für zauberhafte Flötenklänge sorgt die Maria Fedotova, eine der brillantesten Flötistinnen unserer Zeit und in die Rolle des Erzählers schlüpft der österreichische Schauspieler und Autor Michael Dangl, der unter anderem aus den Erfolgsserien „Tatort“, „SOKO Donau“ oder „Kommissar Rex“ große Bekanntheit erlangt hat. Eine fabelhafte Besetzung, die in die vertonte Welt des Märchens entführt.

DES KAISERS NACHTIGALL

Ein musikalisches Märchen nach Hans Christian Andersen

Vocalforum Graz

Michael Dangl, Erzähler

Maria Fedotova, Flöte

Franz Herzog, Leitung