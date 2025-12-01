Family Concert: Der Nussknacker

DER NUSSKNACKER
BESETZUNG
Katharina Stemberger, Erzählerin
Ania Druml, Klavier
Sophie Druml, Klavier
PROGRAMM
Pyotr Ilyich Tschaikowsky: Nussknacker-Suite, op. 71a (Bearbeitung für 2 Klaviere von Nicolas Economou)
Franz Liszt: Weihnachtsbaum, S. 186
ÜBER DAS KONZERT
Auf dem Programm ein Dauerbrenner gesamten Musikliteratur: Tschaikowskys berühmte ‘Nussknacker-Suite’ in einer Bearbeitung für 2 Klaviere und Sprecherin. Die beliebte Schauspielerin Katharina Stemberger wird von Klaras Traum, vom Kampf des Nussknackers mit dem Mäusekönig, vom verschneiten Tannenwald und was das Reich der Zuckerfee zu bieten hat erzählen. Und auch ein Weihnachtsbaum darf im Family Concert nicht fehlen: Franz Liszt hat eine Sammlung von zwölf Klavierminiaturen so genannt, die er für seine Enkelin Daniela komponierte. Die talentierte junge Pianistin hat das Werk denn auch zu Weihnachten 1881 uraufgeführt. Der Zyklus ist von traditionellen Weihnachtsliedern und anderen winterlichen Themen inspiriert – von den Hirten an der Krippe und Schlafliedern bis hin zu abendlichem Glockengeläut.
|Dezember 2025
|Sa. 13. Dez. 2025
16:00 Uhr
