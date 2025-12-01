Family Concert: Der Nussknacker

Sie sind bereits lieb gewordene Tradition, die adventlichen Familienkonzerte in Raiding. Das Klavierduo Ania und Sophie Druml, zwei mehrfach preisgekrönte Wiener Schwestern, die im vergangenen Jahr beim Liszt Festival ihr fulminantes Debut gaben, wird das große und das kleine Publikum in vorfreudige Weihnachtsstimmung versetzen.

DER NUSSKNACKER

BESETZUNG

Katharina Stemberger, Erzählerin

Ania Druml, Klavier

Sophie Druml, Klavier

PROGRAMM

Pyotr Ilyich Tschaikowsky: Nussknacker-Suite, op. 71a (Bearbeitung für 2 Klaviere von Nicolas Economou)

Franz Liszt: Weihnachtsbaum, S. 186

ÜBER DAS KONZERT

Auf dem Programm ein Dauerbrenner gesamten Musikliteratur: Tschaikowskys berühmte ‘Nussknacker-Suite’ in einer Bearbeitung für 2 Klaviere und Sprecherin. Die beliebte Schauspielerin Katharina Stemberger wird von Klaras Traum, vom Kampf des Nussknackers mit dem Mäusekönig, vom verschneiten Tannenwald und was das Reich der Zuckerfee zu bieten hat erzählen. Und auch ein Weihnachtsbaum darf im Family Concert nicht fehlen: Franz Liszt hat eine Sammlung von zwölf Klavierminiaturen so genannt, die er für seine Enkelin Daniela komponierte. Die talentierte junge Pianistin hat das Werk denn auch zu Weihnachten 1881 uraufgeführt. Der Zyklus ist von traditionellen Weihnachtsliedern und anderen winterlichen Themen inspiriert – von den Hirten an der Krippe und Schlafliedern bis hin zu abendlichem Glockengeläut.