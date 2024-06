Seit 2021 verschreiben sich diese Damen den berührenden Melodien der Wiener Musik. Im Zentrum des Ensembles stehen die musikalischen Ausprägungen der facettenreichen Wiener Unterhaltungsmusik. Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart wird ein Bogen gespannt, der mit bunten Höreindrücken die Vielfalt des Genres auffächert.

Das junge Ensemble legt mit ungewöhnlichen Besetzungen den Fokus auf bisher unentdeckte Schätze aus Archiven, auf frische Raritäten und zeitgenössische Kompositionen. Ihre Intention ist dabei das musikantische Finden neuer Klänge in der Schrammelmusik. Aus der traditionellen Überlieferung spinnen sie Melodien weiter und experimentieren mit unterschiedlichen Instrumenten-Kombinationen.

Am musikalischen Boden Wiens haben sie sich im Rahmen einer CD-Aufnahme beim Label Gramola zusammengefunden. Auf Anhieb landete ihr Debutalbum „Tanz‘ von innen“ auf der Longlist der Deutschen Schallplattenkritik 01/2022. Seither musizieren sie regelmäßig auf den einschlägigen Bühnen inner- und außerhalb Wiens – vom Heurigen bis zum Wiener Konzerthaus –, und im Rahmen etablierter Festivals.

Das Frauenkollektiv Divinerinnen bildet jenen Zugang der musikalischen Vielfalt ab: Vom Neujahrskonzert im Musikverein bis zum Heurigen, von pädagogischer bis zur wissenschaftlichen Tätigkeit, von der Klassik über das Musical bis hin zum Tanzboden sind sie in unterschiedlichen musikalischen Bereichen aktiv. Aus dieser Diversität entsteht ein facettenreicher, sinnlicher Genuss.

Besetzung

Divinerinnen

Theresa Aigner, Violine, Leitung

Julia Brunner, Violine

Stefanie Kropfreiter, Viola

Anna Aigner, Violoncello

Andrea Götsch, B-, D-, G-Klarinette

Erna Ströbitzer, Kontragitarre

Marie-Theres Stickler, Wiener Knopfharmonika

Veranstalter:

Kultur-Betriebe Burgenland GmbH