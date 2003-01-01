Brass Fest: Da Blechhauf’n

Drei Trompeten, drei Posaunen, ein Helikon und gelegentlich eine Ziehharmonikabilden ein Ensemble, das vor nichts zurückschreckt. Ursprünglich frönten die Musiker mit „Da Blechhauf’n“ ihrer Leidenschaft, der Volksmusik im neuen Gewand. Inzwischen ist das Konzept jedoch zu einer Erfolgsgeschichte mit einem hochprofessionellen Auftreten geworden, wobei die Programme von „Da Blechhauf’n“ thematisch und in ihrer Aufführungstechnik sehr unterschiedlich sind. Neben virtuosen instrumentalen Stücken bringt „Da Blechhauf’n“ auch Werke mit Gesang und Slapstick Einlagen zur Aufführung. Ein Konzertabend wirkt daher nicht nur als Konzert, sondern vielmehr auch als Musikkabarett. Wie die Süddeutsche Zeitung treffend formuliert hat bietet „Da Blechhauf‘n“ „Blasmusik, wie man sie sich wünscht: dynamisch, schmetternd, eindringlich.“
BESETZUNG
Da Blechhauf‘n
Christian Wieder, Trompete & Flügelhorn
Christoph Haider-Kroiss, Trompete & Flügelhorn
Dominic Pessl, Trompete & Flügelhorn
Bernhard Holl, Posaune & Steirische Harmonika
Philipp Fellner, Posaune & Basstrompete
Markus Wonisch, Posaune
Albert Wieder, Helikon & Tuba
