Brass Fest: Da Blechhauf’n

„Da Blechhauf’n“ – österreichisch für „Der Blechhaufen“, abgekürzt „BH“ ist eine Blasmusikgruppe aus Österreich. Die sieben Mitglieder – „vier aus dem Burgenland, zwei aus der Steiermark und ein Veganer“ – spielen alle brillant und sind akademisch geprüfte Musiker.

Drei Trompeten, drei Posaunen, ein Helikon und gelegentlich eine Ziehharmonikabilden ein Ensemble, das vor nichts zurückschreckt. Ursprünglich frönten die Musiker mit „Da Blechhauf’n“ ihrer Leidenschaft, der Volksmusik im neuen Gewand. Inzwischen ist das Konzept jedoch zu einer Erfolgsgeschichte mit einem hochprofessionellen Auftreten geworden, wobei die Programme von „Da Blechhauf’n“ thematisch und in ihrer Aufführungstechnik sehr unterschiedlich sind. Neben virtuosen instrumentalen Stücken bringt „Da Blechhauf’n“ auch Werke mit Gesang und Slapstick Einlagen zur Aufführung. Ein Konzertabend wirkt daher nicht nur als Konzert, sondern vielmehr auch als Musikkabarett. Wie die Süddeutsche Zeitung treffend formuliert hat bietet „Da Blechhauf‘n“ „Blasmusik, wie man sie sich wünscht: dynamisch, schmetternd, eindringlich.“

BESETZUNG

Da Blechhauf‘n

Christian Wieder, Trompete & Flügelhorn

Christoph Haider-Kroiss, Trompete & Flügelhorn

Dominic Pessl, Trompete & Flügelhorn

Bernhard Holl, Posaune & Steirische Harmonika

Philipp Fellner, Posaune & Basstrompete

Markus Wonisch, Posaune

Albert Wieder, Helikon & Tuba