Barock Tage: Barucco Originalklangorchester · Barucco Vokal


Liszt Festival Raiding

Barock Tage: Barucco Originalklangorchester · Barucco Vokal

Liszt Zentrum Raiding
20. März 2026
Bei Barucco Vokal gibt es keine Trennung zwischen Chor und Soli – eine alte Musizierpraxis darf wiederaufleben, in der sowohl die chorischen als auch die solistischen Passagen von den 14 Damen und Herren gekonnt und stilsicher gesungen werden.

JOHANNESPASSION: PASSIO SECUNDUM JOANNEM

BESETZUNG
Barucco Originalklangorchester
Barucco Vokal
Heinz Ferlesch, Leitung

PROGRAMM
Johann Sebastian Bach: Johannespassion, BWV 245

ÜBER DAS KONZERT
Vor einigen Jahren erst hat sich Heinz Ferlesch, der künstlerische Leiter der Wiener Singakademie sowie Dirigent des Originalklangorchesters Barucco, einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Er führt die großen Meisterwerke des Barocks nicht nur instrumental auf, sondern hat sein Instrumentalensemble durch ein kammermusikalisch besetztes Vokalensemble erweitert. Bei Barucco Vokal gibt es keine Trennung zwischen Chor und Soli – eine alte Musizierpraxis darf wiederaufleben, in der sowohl die chorischen als auch die solistischen Passagen von den 14 Damen und Herren gekonnt und stilsicher gesungen werden. In Raiding werden die beiden „Baruccos“ das Publikum mit der für den Karfreitag 1724 komponierten „Johannespassion“ von Johann Sebastian Bach begeistern, die seit der Uraufführung nichts von ihrer emotionalen und packenden Wirkung verloren hat. Ein ungemein dramatisches Werk, nicht im opernhaft-theatralischen Sinne, sondern in der Art, wie Bach das Passionsgeschehen in musikalische Formen fasst und in der ergreifenden Erzählung mit Eindringlichkeit und betörender Klangfarbigkeit die Leidensgeschichte von Jesus Christus vergegenwärtigt.

Details zur Spielstätte:
Liszt Zentrum Raiding
Lisztstraße 46, A-7321 Raiding
Im Rahmen des Festivals:
Liszt Festival Raiding

März 2026
Fr. 20. März 2026
