Barock Jazz Tage - L'Orfeo Barockorchester · Michi Gaigg

Stundenlanges Verkehrschaos in der City, Raufereien unter den Schaulustigen – was Georg Friedrich Händel mit seiner "Feuerwerksmusik" schaffte, das gelingt heute höchstens weltbekannten Popstars. Händel war in London solch ein Star, als König Georg II. anlässlich des Friedens von Aachen die "Feuerwerksmusik" in Auftrag gab. Auch Joseph Haydn genoss in seinen späteren Lebensjahren in London Ruhm und Starkult. Das L' Orfeo Barockorchester zählt zu den führenden Barockensembles Österreichs und verspricht mit seiner Gründerin und Leiterin Michi Gaigg einen leidenschaftlich-feurigen Konzertabend!

L'Orfeo Barockorchester

Michi Gaigg, Leitung

FEUERWERKSMUSIK PROGRAMM

Georg Friedrich Händel: Concerto a due cori F-Dur, HWV 333

Joseph Haydn: SinfonieNr. 39 g-Moll, Hob. I:39

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 48 C-Dur (Maria Theresia), Hob. I:48

Georg Friedrich Händel: Feuerwerksmusik, HWV 351