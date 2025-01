Barock Jazz Tage - Klavierabend Sofya Gulyak

Bachs Goldberg-Variationen stellen den Höhepunkt barocker Variationskunst dar, einen musikalischen Gipfel, den nahezu alle bedeutenden Pianistinnen und Pianisten im Laufe der Zeit zu erklimmen versuchten. Die aus Kasan stammende Pianistin Sofya Gulyak hat ihn längst erklommen und überzeugt mit fesselnder Ausdruckskraft, perfekter Technik und ausgereifter Klangkultur. Am renommierten Londoner Royal College of Music gibt sie ihr Wissen an ihre Studierenden weiter und bei den Barocktagen im Liszt Zentrum Raiding nimmt Sofya Gulyak ihr Publikum mit auf den Gipfel der Klavierkunst.

GOLDBERG-VARIATIONEN

Gipfel der Klavierkunst Sofya Gulyak, Klavier PROGRAMM

Johann Sebastian Bach: Goldberg-Variationen, BWV 988