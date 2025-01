Barock Jazz Tage - Kammerorchester Academia Allegro Vivo · Kateryna Titova · Bojidara Kouzmanova · Vahid Khadem-Missagh

„Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen“ Meinte Ludwig van Beethoven der ein grosser Bewunderer Johann Sebastian Bach. Bachs Klavier- und Violinkonzerte sind weitere Beispiele für seine überragende kompositorische Kunstfertigkeit und verkörpern strengste Ordnung und größte Freiheit zugleich. "Liszt-Festival-Artist in Residence" Kateryna Titova, Dirigent Vahid Khadem-Missagh sowie Konzertmeisterin Bojidara Kouzmanova treten als Solisten in einen musikalischen Wettstreit mit dem Festivalorchester Academia Allegro Vivo, "diskutieren, wetteifern und scharmützeln" (so die Definition von "concertare") mit grenzenloser Spielfreude, selbstverständlicher Virtuosität und großen Gefühlen und führen das Publikum durch das musikalische Universum Bachs.

PROGRAMM

Johann Sebastian Bach:

Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo, E-Dur, BWV 1042

Konzert für Klavier, Streicher und Basso continuo, d-moll, BWV 1052

Konzert für Klavier, Streicher und Basso continuo, A-Dur, BWV 1055

Konzert für 2 Violinen, Streicher und Basso continuo, d-moll, BWV 1043 Kammerorchester ACADEMIA ALLEGRO VIVO

Kateryna Titova, Klavier

Bojidara Kouzmanova, Violine

Vahid Khadem-Missagh, Violine und Leitung