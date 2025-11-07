Der Zauberer Beelzebub Irrwitzer hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, der ihn dazu verpflichtet, jährlich eine bestimmte Anzahl an bösen Taten zu vollführen. Irrwitzer ist dabei auf Naturkatastrophen, Überschwemmungen und vergiftete Flüsse spezialisiert.

Der Hohe Rat der Tiere schickt geheime Beobachter*innen aus, um die Ursache des Übels aufzuklären. So schleicht sich der Kater Maurizio di Mauro als Spion bei Irrwitzer ein. Am Tag vor Silvester kommt die gierige Geldhexe Tyrannia Vamperl mit ihrem Raben Jakob Krakel auf Besuch. Irrwitzer und Vamperl versuchen die Verpflichtung an bösen Taten zu erfüllen. Dabei soll ihnen ein satanischer, genialischer Wunschpunsch helfen, der alle guten Wünsche in ihr grimmiges Gegenteil verkehrt. Aber auch Jakob ist ein Spion und plant gemeinsam mit Maurizio, den bösen Hexern das Handwerk zu legen ...

Das Zaubermärchen von Michael Ende erschien erstmals 1989 und thematisierte bereits damals den Klimawandel als Folge von Machtstreben und Gewinnsucht. Mit dem ungleichen Paar des vornehmen Katers und des raubeinigen Raben steht im Zentrum die Utopie, dass wir durch Überwindung von Gegensätzen neue Freunde finden und gemeinsam die Welt retten können. Felix Metzner, der für das Landestheater Niederösterreich bereits sehr erfolgreich „Emil und die Detektive“ und „Ronja Räubertochter“ inszeniert hat, bringt „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ mit viel Theaterzauber auf die Bühne.

ALTERSEMPFEHLUNG:

Ab 6 Jahren