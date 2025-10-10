Asche


Landestheater Niederösterreich
10. bis 11. Okt. 2025
„Asche“ ist ein zutiefst persönlicher Text über den Verlust des geliebten Weggefährten, über Trauer und Untröstlichkeit, über das Empfinden, der Welt abhanden zu kommen, wenn der eine Mensch nicht mehr da ist, „verzogen ins Nichts.“

Und was passiert, wenn uns obendrein die Welt, unser Planet, abhandenkommt? Elfriede Jelineks Schreiben ist, wie sie selbst sagt, ein leidenschaftlicher Akt, eine Art Rage. „Ich sehe, die Regie reicht mir einen Zettel herein: Alles Asche. Das hab ich schon vorausgesehen. Ich mache weiter, sogar in der Wüste würde ich noch weitermachen, im Meer auch, aber nicht lang, bei meinen Schwimmkünsten.“ „Asche“ ist 2025 zu den Mülheimer Theatertagen eingeladen.

ALTERSEMPFEHLUNG:
Ab 16 Jahren

Gastspiel Thalia Theater Hamburg
von Elfriede Jelinek

Details zur Spielstätte:
Landestheater Niederösterreich
Rathausplatz 11, A-3100 St. Pölten

Oktober 2025
Fr. 10. Okt. 2025
Sa. 11. Okt. 2025
