Spot on! Taschenlampenführung

Im dunklen Kunsthaus Bregenz gehen die Teilnehmer:innen nachts mit ihrer Taschenlampe auf Entdeckungsreise. Die Teilnehmer:innen erkunden geheimnisvolle Räume, hören spannende Geschichten und lassen die Kunst im Lichtkegel aus der Dunkelheit hervortreten.