Spot on! Taschenlampenführung
24. April 2026
Im dunklen Kunsthaus Bregenz gehen die Teilnehmer:innen nachts mit ihrer Taschenlampe auf Entdeckungsreise. Die Teilnehmer:innen erkunden geheimnisvolle Räume, hören spannende Geschichten und lassen die Kunst im Lichtkegel aus der Dunkelheit hervortreten.
Bitte Taschenlampe mitbringen!
Für Kinder von 7 bis 12 Jahren
Beitrag: € 4
Anmeldung: [email protected] | T +43-5574-485 94-417
Details zur Spielstätte:
Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz
Adresse: Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz
Telefon: +43 5574 48594-433
Fax:
Geodaten: 47.5047, 9.74769
Termine: Spot on! Taschenlampenführung - Kunsthaus Bregenz