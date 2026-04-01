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Spot on! Taschenlampenführung


Spot on! Taschenlampenführung

Kunsthaus Bregenz
24. April 2026
Im dunklen Kunsthaus Bregenz gehen die Teilnehmer:innen nachts mit ihrer Taschenlampe auf Entdeckungsreise. Die Teilnehmer:innen erkunden geheimnisvolle Räume, hören spannende Geschichten und lassen die Kunst im Lichtkegel aus der Dunkelheit hervortreten.

Bitte Taschenlampe mitbringen!

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren
Beitrag: € 4
Anmeldung: [email protected] | T +43-5574-485 94-417

Details zur Spielstätte:
Kunsthaus Bregenz
Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz

Termine: Spot on! Taschenlampenführung - Kunsthaus Bregenz

April 2026
Fr. 24. April 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 