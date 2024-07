Kinderkunst Spezial "Bühne frei"

Gemeinsam mit Theaterpädagogin Katherine Haas erforschen die Kinder mit ihren Körpern den Raum zwischen Stillstand und Bewegung. Was passiert, wenn man in eine Skulptur verwandelt wird? Was entsteht, wenn man sich wie Farbe auf einer Leinwand bewegt?