Finissage mit Anne Imhof und Susanne Pfeffer

Krönender Abschluss: Talk mit Anne Imhof zum Ausstellungsfinale von Wish You Were Gay. Susanne Pfeffer, renommierte Kuratorin und Leiterin des MMK Frankfurt, ist mit dem Werk Anne Imhofs bestens vertraut. 2017 konnte sie die Künstlerin für den Deutschen Pavillon der Biennale in Venedig gewinne. Faust wurde als bester nationaler Beitrag mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. In Bregenz treffen sich die beiden zum Gespräch.