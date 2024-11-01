Weltumspannend

Das Beste aller Welten - Umarmungen sind ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens. Sie setzen Glückshormone frei, bauen Stress ab und können freudig, tröstend oder sehnsuchtsvoll sein. In all diesen Momenten entsteht eine Beziehung, die vom Ensemble Trio Giostra in Musik übersetzt wird.

Die drei Musikerinnen, die gerade ihren Abschluss an der Abteilung für Alte Musik an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien machen, bringen in sieben Stücken sieben unterschiedliche Besetzungen zum Klingen und zeigen, wie Nähe und Begegnung immer wieder neu entstehen. Die Musik erzählt von Sehnsucht, Gemeinschaft und Wiederfinden – Emotionen, die Menschen auf der ganzen Welt verbinden.

Die schon in jungen Jahren sehr erfolgreiche bildende Künstlerin Julia Belova zeigt dazu Ihre Skulptur There Is No Monster in This Room, mit der sie in diesem Jahr ihr Diplom Studium an der Akademie der bildenden Künste abschließt. Das Kunstwerk bezieht sich auf die visuelle und emotionale Sprache des Barock, neu gelesen aus einer queer-feministischen Perspektive. Ähnlich der barocken Musik, die auf eine starke affektive und körperliche Wirkung abzielt, richtet sich die Arbeit an die sinnliche Wahrnehmung und führt die Betrachtenden in einen Raum des Übermaßes und der Spannung. Das Trio Giostra nimmt in einem improvisierten Stück Bezug auf die Skulptur und veranschaulicht, wie verbunden zeitgenössische Kunst und barocke Muster sein können.

In Anlehnung an das Festival-Logo präsentiert Peter Kogler eine exklusive limitierte Edition für das Barock Festival 2026. Der Abend soll auch zum offenen Dialog mit den anwesenden Künstler:innen und für einen Überblick des Festivalprogrammes durch den künstlerischen Leiter Alois Mühlbacher dienen.

Das Barock Festival versucht ein weiteres Mal, einen Bogen vom Barock ins Jetzt zu spannen und vereint das Beste aller Welten.

Trio Giostra:

Dorottya Kérges – Blockflöte, Traversflöte

Dominika Pas – Blockflöte, Barockoboe

Aneta Sing – Blockflöte, Cembalo

Künstlerin: Julia Belova

Edition: Peter Kogler

Werke u. a. von: Johannes Ciconia, Johann Joachim Quantz, Georg Philipp Telemann und Tarquinio Merula

Freier Eintritt