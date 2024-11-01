Wie im Himmel


Musical Güssing

Kulturzentrum Güssing
15. bis 29. Aug. 2026
Das Musical und der gleichnamige schwedische Film von Kay Pollak erzählen die Geschichte des Dirigenten Daniel Daréus, der nach einem Herzinfarkt in das Dorf seiner Kindheit zurückkehrt. Dort übernimmt er die Leitung des Kirchenchors und begeistert mit seinen eigenwilligen Methoden.

Doch nicht jeder im Ort findet es gut, dass ein frischer Wind durchs Dorf weht und er gerät in Konflikt mit den festgefahrenen Strukturen. Musical Güssing gelang es die Rechte für die Deutschsprachige Aufführung dieses Hit-Musicals zu erhalten. Inszeniert wird es von Intendantin Marianne Resetarits.
Das wohl bekannteste Lied aus dem Musical ist „Gabrielas Song“

Das Musical wird auf der Outdoorbühne im KUZ-Güssing gespielt, bei Schlechtwetter indoor!

Details zur Spielstätte:
Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Im Rahmen des Festivals:
Termine: Wie im Himmel - Kulturzentrum Güssing

August 2026
Sa. 15. Aug. 2026
Sa. 15. Aug. 2026
20:00 Uhr
Do. 20. Aug. 2026
Do. 20. Aug. 2026
20:00 Uhr
Fr. 21. Aug. 2026
Fr. 21. Aug. 2026
20:00 Uhr
Sa. 22. Aug. 2026
Sa. 22. Aug. 2026
20:00 Uhr
So. 23. Aug. 2026
So. 23. Aug. 2026
20:00 Uhr
Do. 27. Aug. 2026
Do. 27. Aug. 2026
20:00 Uhr
Fr. 28. Aug. 2026
Fr. 28. Aug. 2026
20:00 Uhr
Sa. 29. Aug. 2026
Sa. 29. Aug. 2026
20:00 Uhr
 