Wie im Himmel

Das Musical und der gleichnamige schwedische Film von Kay Pollak erzählen die Geschichte des Dirigenten Daniel Daréus, der nach einem Herzinfarkt in das Dorf seiner Kindheit zurückkehrt. Dort übernimmt er die Leitung des Kirchenchors und begeistert mit seinen eigenwilligen Methoden.

Doch nicht jeder im Ort findet es gut, dass ein frischer Wind durchs Dorf weht und er gerät in Konflikt mit den festgefahrenen Strukturen. Musical Güssing gelang es die Rechte für die Deutschsprachige Aufführung dieses Hit-Musicals zu erhalten. Inszeniert wird es von Intendantin Marianne Resetarits.

Das wohl bekannteste Lied aus dem Musical ist „Gabrielas Song“

Das Musical wird auf der Outdoorbühne im KUZ-Güssing gespielt, bei Schlechtwetter indoor!