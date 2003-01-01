Tafelrunde

Auch 2026 heißt es wieder: Bühne frei für die ORF III Tafelrunde im Rahmen des KULTUR SOMMER GÜSSING! Unter der Moderation von Gerald Fleischhacker wird herzlich über das Weltgeschehen gelacht und nachgedacht.

An seiner Seite sorgen Eva Maria Marold, Andreas Vitásek, Herbert Steinböck und Gudrun Nikodem-Eichenhardt für beste Unterhaltung. Gemeinsam nehmen sie Politik, Gesellschaft und Alltagsabsurditäten ins Visier.