Kultur Sommer Güssing

Tafelrunde

Kulturzentrum Güssing
13. Juli 2026
Auch 2026 heißt es wieder: Bühne frei für die ORF III Tafelrunde im Rahmen des KULTUR SOMMER GÜSSING! Unter der Moderation von Gerald Fleischhacker wird herzlich über das Weltgeschehen gelacht und nachgedacht.

An seiner Seite sorgen Eva Maria Marold, Andreas Vitásek, Herbert Steinböck und Gudrun Nikodem-Eichenhardt für beste Unterhaltung. Gemeinsam nehmen sie Politik, Gesellschaft und Alltagsabsurditäten ins Visier.

Details zur Spielstätte:
Kulturzentrum Güssing
Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Im Rahmen des Festivals:
Kultur Sommer Güssing

Termine: Tafelrunde - Kulturzentrum Güssing

Juli 2026
Mo. 13. Juli 2026
