Finale des burgenländischen kabarettpreises 2026
20. Juli 2026
Und der Preis geht an ... Dieses Geheimnis wird beim Finale des burgenländischen Kabarettpreises 2026 gelüftet - werden Sie Teil dieses einzigartigen Finales!
Und der Preis geht an ... Dieses Geheimnis wird beim Finale des burgenländischen Kabarettpreises 2026 gelüftet - werden Sie Teil dieses einzigartigen Finales!
Details zur Spielstätte:
Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Adresse: Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Telefon: +43 3322 421460
Fax: +43 3322 4214619
Geodaten: 47.0624, 16.3237
Termine: Finale des burgenländischen kabarettpreises 2026 - Kulturzentrum Güssing