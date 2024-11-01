Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Finale des burgenländischen kabarettpreises 2026

20. Juli 2026
Und der Preis geht an ... Dieses Geheimnis wird beim Finale des burgenländischen Kabarettpreises 2026 gelüftet - werden Sie Teil dieses einzigartigen Finales!

Details zur Spielstätte:
Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Im Rahmen des Festivals:
Mo. 20. Juli 2026
Mo. 20. Juli 2026
20:00 Uhr
 