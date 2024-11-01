Andreas Vitásek: WIE ES MIR GEFÄLLT. Ein Jubiläumsprogramm. PREMIERE!
1. Aug. 2026
70 Jahre auf der Welt und 45 Jahre auf der Bühne. Grund genug, sich neue Freiheiten zu erlauben. In seinem Jubiläumsprogramm “Wie es mir gefällt” spaziert Andreas Vitasek durch seine Programme, mischt Altbewährtes mit brandneuem Material, improvisiert, streut Theaterszenen ein und liest noch nie gespielte eigene Texte.
Es gibt nur eine Regel: Kein Abend soll so werden wie der andere.
Details zur Spielstätte:
Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Adresse: Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Telefon: +43 3322 421460
Fax: +43 3322 4214619
Geodaten: 47.0624, 16.3237
Termine: Andreas Vitásek: WIE ES MIR GEFÄLLT. Ein Jubiläumsprogramm. PREMIERE! - Kulturzentrum Güssing
|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
20:00 Uhr
Kulturzentrum Güssing, Schulstraße 6, A-7540 Güssing
https://kultur.net/kulturzentrum-guessing/programm/andreas-vitasek-wie-es-mir-gefaellt-ein-jubilaeumsprogramm-premiere#2026-08-01
Andreas Vitásek: WIE ES MIR GEFÄLLT. Ein Jubiläumsprogramm. PREMIERE! (01.08.2026)
2026-08-01T20:00:00+02:[email protected]
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