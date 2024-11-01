Andreas Vitásek: WIE ES MIR GEFÄLLT. Ein Jubiläumsprogramm. PREMIERE!

70 Jahre auf der Welt und 45 Jahre auf der Bühne. Grund genug, sich neue Freiheiten zu erlauben. In seinem Jubiläumsprogramm “Wie es mir gefällt” spaziert Andreas Vitasek durch seine Programme, mischt Altbewährtes mit brandneuem Material, improvisiert, streut Theaterszenen ein und liest noch nie gespielte eigene Texte.

Es gibt nur eine Regel: Kein Abend soll so werden wie der andere.