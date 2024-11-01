Andreas Vitásek: WIE ES MIR GEFÄLLT. Ein Jubiläumsprogramm. PREMIERE!


Kultur Sommer Güssing

Andreas Vitásek: WIE ES MIR GEFÄLLT. Ein Jubiläumsprogramm. PREMIERE!

Kulturzentrum Güssing
1. Aug. 2026
70 Jahre auf der Welt und 45 Jahre auf der Bühne. Grund genug, sich neue Freiheiten zu erlauben. In seinem Jubiläumsprogramm “Wie es mir gefällt” spaziert Andreas Vitasek durch seine Programme, mischt Altbewährtes mit brandneuem Material, improvisiert, streut Theaterszenen ein und liest noch nie gespielte eigene Texte.

Es gibt nur eine Regel: Kein Abend soll so werden wie der andere.

Details zur Spielstätte:
Kulturzentrum Güssing
Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Im Rahmen des Festivals:
Kultur Sommer Güssing

Termine: Andreas Vitásek: WIE ES MIR GEFÄLLT. Ein Jubiläumsprogramm. PREMIERE! - Kulturzentrum Güssing

August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 