Wiener Comedian Harmonists - In der Bar zum Krokodil

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss - und bei der Abschlussvorstellung der diesjährigen Saison kommt dieses altbewährte Sprichwort wahrlich nicht von ungefähr: Zeitlose Varieté-Songs, flotte Jazztitel und nostalgische Operettenschlager prägen die musikalische Reise, die die Wiener Comedian Harmonists zum krönenden Abschluss eines langen Sommers bieten.

Ziel sind die glitzernden Varietés Berlins, die beschwingten Tanzsäle der schillernden Zwanziger- und Dreißigerjahre - all die Hallen also, in denen einst jene grandiosen Klassikern verzauberten, welche die Harmonists nun erneut interpretieren.

Mit unverwechselbar harmonischer Stimmführung, subtilem Humor und beschwingter Gesangskunst entführen sie in die versunkene Bühnenwelt der »Roaring Twenties«. Authentisch, ohne eine Kopie zu sein - das ist die große Stärke der Comedian Harmonists, wenn sie den Klassikern von anno dazumal mit viel Witz, Charme und Schwung wieder neues Leben einhauchen.

»In der Bar zum Krokodil

Am Nil, am Nil, am Nil

Verkehrten ganz incognito

Der Joseph und der Pharao

Dort tanzt man nur dreiviertelnackt

I'm Rumba und Dreivierteltakt

Es trifft mit der Geliebten sich

Am Abend ganz Ägypten sich«

Mit Wiener Comedian Harmonists

Oleg Zalytskiy - Tenor

Gerhard Reiterer - Tenor

Johannes Gisser - Bariton

Martin Thyringer - Bariton

Hermann Thyringer - Bass

Richard Reiter - Klavier

Wolfgang »Bamschabl« Katzer - Moderator