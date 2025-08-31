Wiener Comedian Harmonists - In der Bar zum Krokodil

Ziel sind die glitzernden Varietés Berlins, die beschwingten Tanzsäle der schillernden Zwanziger- und Dreißigerjahre - all die Hallen also, in denen einst jene grandiosen Klassikern verzauberten, welche die Harmonists nun erneut interpretieren.
Mit unverwechselbar harmonischer Stimmführung, subtilem Humor und beschwingter Gesangskunst entführen sie in die versunkene Bühnenwelt der »Roaring Twenties«. Authentisch, ohne eine Kopie zu sein - das ist die große Stärke der Comedian Harmonists, wenn sie den Klassikern von anno dazumal mit viel Witz, Charme und Schwung wieder neues Leben einhauchen.
»In der Bar zum Krokodil
Am Nil, am Nil, am Nil
Verkehrten ganz incognito
Der Joseph und der Pharao
Dort tanzt man nur dreiviertelnackt
I'm Rumba und Dreivierteltakt
Es trifft mit der Geliebten sich
Am Abend ganz Ägypten sich«
Mit Wiener Comedian Harmonists
Oleg Zalytskiy - Tenor
Gerhard Reiterer - Tenor
Johannes Gisser - Bariton
Martin Thyringer - Bariton
Hermann Thyringer - Bass
Richard Reiter - Klavier
Wolfgang »Bamschabl« Katzer - Moderator
August 2025
So. 31. Aug. 2025
11:00 Uhr
