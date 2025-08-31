Wiener Comedian Harmonists - In der Bar zum Krokodil


Kultur.Sommer.Semmering

Wiener Comedian Harmonists - In der Bar zum Krokodil

Kulturpavillon Semmering
31. Aug. 2025
Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss - und bei der Abschlussvorstellung der diesjährigen Saison kommt dieses altbewährte Sprichwort wahrlich nicht von ungefähr: Zeitlose Varieté-Songs, flotte Jazztitel und nostalgische Operettenschlager prägen die musikalische Reise, die die Wiener Comedian Harmonists zum krönenden Abschluss eines langen Sommers bieten.

Ziel sind die glitzernden Varietés Berlins, die beschwingten Tanzsäle der schillernden Zwanziger- und Dreißigerjahre - all die Hallen also, in denen einst jene grandiosen Klassikern verzauberten, welche die Harmonists nun erneut interpretieren.

Mit unverwechselbar harmonischer Stimmführung, subtilem Humor und beschwingter Gesangskunst entführen sie in die versunkene Bühnenwelt der »Roaring Twenties«. Authentisch, ohne eine Kopie zu sein - das ist die große Stärke der Comedian Harmonists, wenn sie den Klassikern von anno dazumal mit viel Witz, Charme und Schwung wieder neues Leben einhauchen.

»In der Bar zum Krokodil
Am Nil, am Nil, am Nil
Verkehrten ganz incognito
Der Joseph und der Pharao
Dort tanzt man nur dreiviertelnackt
I'm Rumba und Dreivierteltakt
Es trifft mit der Geliebten sich
Am Abend ganz Ägypten sich«

Mit Wiener Comedian Harmonists
Oleg Zalytskiy - Tenor
Gerhard Reiterer - Tenor
Johannes Gisser - Bariton
Martin Thyringer - Bariton
Hermann Thyringer - Bass
Richard Reiter - Klavier
Wolfgang »Bamschabl« Katzer - Moderator

Details zur Spielstätte:
Kulturpavillon Semmering
Hochstraße 1, A-2680 Semmering
Im Rahmen des Festivals:
Kultur.Sommer.Semmering

Termine: Wiener Comedian Harmonists - In der Bar zum Krokodil - Kulturpavillon Semmering

August 2025
So. 31. Aug. 2025
