Andrea Eckert - Zum Weinen schön, zum Lachen bitter!

Ein Vormittag voller Humor, Witz, aber auch Schmerz erwartet das Publikum, wenn die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Andrea Eckert die Bühne betritt. Unter dem Titel "Zum Weinen schön, zum Lachen bitter" interpretiert sie Werke jüdischer DichterInnen, Komponisten und Kabarettisten - darunter Georg Kreisler, Else Lasker-Schüler, Randy Newman, Friedrich Hollaender, Elfriede Gerstl, Stefan Zweig, Hermann Leopoldi und Nelly Sachs.

Dieses von André Heller inspirierte Programm erinnert an KünstlerInnen, die unter der Verfolgung litten oder ins Exil gezwungen wurden. Mit ihrer warmen, dunklen und facettenreichen Stimme verleiht Eckert jedem Stück eine eigene Tiefe - ganz gleich, ob auf Deutsch, Jiddisch, Englisch oder Französisch. Begleitet von Philipp Jagschitz und Otmar Klein, die mit stilistischer Präzision und Souveränität musikalische Akzente setzen, entfaltet sich ein intensives, berührendes Hörerlebnis - bewegend, fesselnd und unvergesslich.

Mit Andrea Eckert

Philipp Jagschitz - Klavier

Otmar Klein - Saxophon, Akkordeon, Klarinette

Nach einer Idee von André Heller