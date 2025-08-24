Andrea Eckert - Zum Weinen schön, zum Lachen bitter!

Dieses von André Heller inspirierte Programm erinnert an KünstlerInnen, die unter der Verfolgung litten oder ins Exil gezwungen wurden. Mit ihrer warmen, dunklen und facettenreichen Stimme verleiht Eckert jedem Stück eine eigene Tiefe - ganz gleich, ob auf Deutsch, Jiddisch, Englisch oder Französisch. Begleitet von Philipp Jagschitz und Otmar Klein, die mit stilistischer Präzision und Souveränität musikalische Akzente setzen, entfaltet sich ein intensives, berührendes Hörerlebnis - bewegend, fesselnd und unvergesslich.
Mit Andrea Eckert
Philipp Jagschitz - Klavier
Otmar Klein - Saxophon, Akkordeon, Klarinette
Nach einer Idee von André Heller
|August 2025
|So. 24. Aug. 2025
11:00 Uhr
