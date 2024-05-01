Literatur & Engagement GERTRAUD KLEMM

In ihren Romanen und zuletzt dem vieldiskutierten Essay Abschied vom Phallozän; Eine Streitschrift macht sich die engagierte Autorin Gedanken: über matriarchale Gesellschaften aus Vergangenheit und Gegenwart, über matriarchale Inspiration, patriarchale Dekonstruktion und die Notwendigkeit der kolonialen Schubumkehr.
Und das vor dem Hintergrund der zunehmenden Beschneidung weiblicher Selbstbestimmung in demokratiefeindlichen, männerdominierten Regierungssystemen.
|Juli 2026
|Do. 16. Juli 2026
19:30 Uhr
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