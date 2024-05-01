Literatur & Engagement GERTRAUD KLEMM

Die österreichische Schriftstellerin Gertraud Klemm zählt zu den meistdiskutierten Literat:innen der Gegenwart. Ihre mehrfach preisgekrönten Werke analysieren wortgewaltig wie tiefenscharf die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft.

In ihren Romanen und zuletzt dem vieldiskutierten Essay Abschied vom Phallozän; Eine Streitschrift macht sich die engagierte Autorin Gedanken: über matriarchale Gesellschaften aus Vergangenheit und Gegenwart, über matriarchale Inspiration, patriarchale Dekonstruktion und die Notwendigkeit der kolonialen Schubumkehr.

Und das vor dem Hintergrund der zunehmenden Beschneidung weiblicher Selbstbestimmung in demokratiefeindlichen, männerdominierten Regierungssystemen.