Literatur & Engagement GERTRAUD KLEMM


Festival Retz

Literatur & Engagement GERTRAUD KLEMM

Kulturhaus Schüttkasten
16. Juli 2026
Die österreichische Schriftstellerin Gertraud Klemm zählt zu den meistdiskutierten Literat:innen der Gegenwart. Ihre mehrfach preisgekrönten Werke analysieren wortgewaltig wie tiefenscharf die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft.

In ihren Romanen und zuletzt dem vieldiskutierten Essay Abschied vom Phallozän; Eine Streitschrift macht sich die engagierte Autorin Gedanken: über matriarchale Gesellschaften aus Vergangenheit und Gegenwart, über matriarchale Inspiration, patriarchale Dekonstruktion und die Notwendigkeit der kolonialen Schubumkehr.

Und das vor dem Hintergrund der zunehmenden Beschneidung weiblicher Selbstbestimmung in demokratiefeindlichen, männerdominierten Regierungssystemen.

Details zur Spielstätte:
Kulturhaus Schüttkasten
Pfarrgasse 9, A-2070 Retz
Im Rahmen des Festivals:
Festival Retz

Termine: Literatur & Engagement GERTRAUD KLEMM - Kulturhaus Schüttkasten

Juli 2026
Do. 16. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 