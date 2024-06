LITERARISCHES KONZERT "BROTHERS" - Ein Abend mit Sophie Abraham

„Es gibt viele verschiedene Zeitrechnungen. Manche Ereignisse bestimmen unser Zeitgefühl so sehr, dass es ein Davor und ein Danach gibt. Und nachher ist es nie wieder so wie vorher.“ Sie ist ein Kind, als es passiert: Ihr beiden älteren Brüder sterben bei einem Lawinenunglück. Lange Zeit hat das Ereignis sie beschäftigt, begleitet, bewegt. Wie geht man mit den Lücken um, die geliebte Menschen hinterlassen? Lebt man mit ihnen? Lebt man um sie herum? Lebt man in sie hinein?

Sophie Abraham ist 35 Jahre alt, Grenzgängerin zwischen Klassik und Improvisation, hat als Cellistin von „radio.string.quartet“, „Trio Frühstück“ und „Ensemble Scurdia“ einen klingenden Namen in der österreichischen Musikszene. Da findet sie plötzlich für ihre jahrzehntelange Verstörung und Fassungslosigkeit, ihre Trauer und Wut, die treffend-schlichten Worte, die ergreifend-unpathetischen Klänge. „Brothers“ ist ihr erstes Soloalbum, entstanden mitten in der Corona-Krise. „Aufregend!“, attestiert das Musikmagazin „Concerto“ dem Debüt, das an tieferen Schichten unseres Kunstverständnisses rührt. „Der Tod eines Geliebten macht uns schockartig bewusst, worum es wirklich geht. Dann ändert sich die Sicht auf die Dinge rasant. Es fangen die Fragen nach dem Sinn an. Und plötzlich will man das Leben spüren!“ BESETZUNG

Cello, Voice, Sampler

Sophie Abraham