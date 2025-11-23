Wolfgang Ambros - Ambros Pur VII mit Günter Dzikowski & Roland Vogl


Kulturcentrum Wimpassing
23. Nov. 2025
Eine „unplugged“ musikalische Zeitreise mit der österreichischen Liedermacherlegende Wolfgang Ambros (Gesang, Gitarre, Mundharmonika) und Günter Dzikowski (Tasten und Gesang) und Roland Vogl (Gitarre, Bass und Gesang). Ein besonderes Konzerterlebnis in exklusiven Theatern und kleineren Sälen.

Dass die Musik des Wolfgang Ambros Seele hat, ist unbestritten. Ihn so zu erleben - musikalisch reduziert auf die akustische Gitarre dazu das Spiel von Günter Dzikowski an den Tasteninstrumenten und Roland Vogl am Bass, hat eine besondere Faszination. Seit über einem Jahrzehnt begeistert Ambros auch in dieser Form.

Details zur Spielstätte:
Bundesstraße 28, A-2632 Wimpassing

November 2025
So. 23. Nov. 2025
