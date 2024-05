NACHSAGUNGEN.

In Österreich werden im Schnitt jährlich 32 Frauen getötet – meist von ihren (Ex-)Partnern oder Familienmitgliedern. Nach den Morden dominieren in den Medien und vor Gericht die Täter und ihre Taten. Völlig in den Hintergrund geraten dabei jene Leben, die brutal ausgelöscht wurden. Im Rahmen eines Schreibauftrags entwickelt Marlene Streeruwitz ein Geflecht aus Monologen, das einen empathischen Perspektivwechsel wagt.