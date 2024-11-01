The Music of Der König der Löwen

Das Beste Erlebnis des Jahres: Tauchen Sie ein in die unvergessliche Musik von König der Löwen in einem spektakulären Live-Konzerterlebnis! Vom gefühlvollen „Can You Feel the Love Tonight“ über das fröhliche „Hakuna Matata“ bis hin zum kraftvollen „Circle of Life“ von Elton John - hier wird eine der kultigsten Geschichten von Disney gefeiert.

Präsentiert von Star-Solisten aus den Original-Broadway-Produktionen und dargeboten vom renommierten Broadway Symphonic Orchestra & Choir, fängt dieses Konzert die Magie, das Abenteuer und den Geist des Stolzlandes ein.

Erleben Sie den Zauber Afrikas und die zeitlose Musik, die Generationen inspiriert hat.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und seien Sie Teil dieser außergewöhnlichen Reise in das Herz der Savanne.