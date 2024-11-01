The Music of Der König der Löwen

Präsentiert von Star-Solisten aus den Original-Broadway-Produktionen und dargeboten vom renommierten Broadway Symphonic Orchestra & Choir, fängt dieses Konzert die Magie, das Abenteuer und den Geist des Stolzlandes ein.
Erleben Sie den Zauber Afrikas und die zeitlose Musik, die Generationen inspiriert hat.
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|Juli 2026
|Sa. 18. Juli 2026
16:00 Uhr
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