2026 kehrt eine der erfolgreichsten Rockbands Schottlands auf die Bühne zurück und lässt die ehrwürdigen Kasematten in Graz in pure Rock- Ekstase versinken. Vor der imposanten Kulisse hoch über den Dächern der Stadt entfacht Nazareth eine ungebändigte Live-Energie, die Generationen von Fans begeistert.
Gründungsmitglied Pete Agnew steht auch nach über 57 Jahren unermüdlich auf der Bühne und nimmt gemeinsam mit seinen Bandkollegen das Publikum mit auf eine Zeitreise in die wilden 70er – als Rock noch pur, laut und grenzenlos war.
Ein legendärer Abend mit einer Kultband, die man definitiv live erlebt
haben muss!
|Juni 2026
|Sa. 20. Juni 2026
20:00 Uhr
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