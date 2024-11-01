Der Sound der 70er kehrt zurück! Mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern und unvergesslichen Klassikern wie Love Hurts zählt Nazareth zweifellos zu den größten Rockbands der Musikgeschichte. Seit ihrer Gründung im Jahr 1968 haben die schottischen Hard-&-Heavy-Pioniere ihren Platz an der Seite von Legenden wie Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep und Black Sabbath gefestigt – und damit ein ganzes Genre geprägt.

2026 kehrt eine der erfolgreichsten Rockbands Schottlands auf die Bühne zurück und lässt die ehrwürdigen Kasematten in Graz in pure Rock- Ekstase versinken. Vor der imposanten Kulisse hoch über den Dächern der Stadt entfacht Nazareth eine ungebändigte Live-Energie, die Generationen von Fans begeistert.

Gründungsmitglied Pete Agnew steht auch nach über 57 Jahren unermüdlich auf der Bühne und nimmt gemeinsam mit seinen Bandkollegen das Publikum mit auf eine Zeitreise in die wilden 70er – als Rock noch pur, laut und grenzenlos war.

Ein legendärer Abend mit einer Kultband, die man definitiv live erlebt

haben muss!