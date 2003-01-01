Insieme | La Notte Italiana

Italo Pop Non Stop - Top Hits – Top Stimmung - Die Kasematten haben das perfekte Konzert für all jene, die den Sommer nicht mehr erwarten können. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr gastiert INSIEME mit „La Notte Italiana – Italo Pop Non Stop“ wieder in den Kasematten Graz. Italienische Musik, die Vorfreude auf laue Sommernächte, Tage am Strand – das neue Programm wartet und macht garantiert Lust auf den nächsten Italienurlaub.

- 4 außergewöhnliche Persönlichkeiten – 4 außergewöhnliche Stimmen - INSIEME – das sind Monika Ballwein, Christian Deix, der mexikanische Tenor Rene Velazquez-Diaz und Erik Arno – unschlagbar, wenn sie die Hits der Italo Pop-Szene, aber nicht nur diese, in einer außergewöhnlich unterhaltsamen Show zum Besten geben. Seit 2012 begeistert die Gruppe das Publikum: Leidenschaft und Energie, Liebe zur Musik und eine Prise Humor machen INSIEME auf der Bühne so einzigartig, wie das italienische Lebensgefühl.

Gemeinsam mit ihrer exzellenten Begleitband „Die Fabelhaften Pizza-Boys“ präsentieren INSIEME Italo Pop Non Stop. Der musikalische Bogen ihrer mitreißenden Show „Die Italienische Nacht“ spannt sich von Al Bano bis Adriano Celentano, von Laura Pausini bis Gianna Nannini und von Eros Ramazzotti bis zu Opernarien-Hits von Luciano Pavarotti. Jeder Song zum Mitsingen, jeder Song einfach ein Hit: Von Volare bis Azzurro, von Insieme bis Gloria, von Piccola e fragile bis Gente di mare u. v. m.