DER HERR DER RINGE, DER HOBBIT & DIE RINGE DER MACHT - DAS KONZERT

„DIE HOBBITS KOMMEN! In einem wunderbaren Konzert mit Filmorchester, Chor und einem Special Guest werden Sie in die musikalische Welt von J.R.R. Tolkien entführt. Von den bedrohlichen Klängen von Mordor und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben!

In einem großen Konzerterlebnis mit Live-Orchester, Chor, Solisten und einem Special Guest aus den Original-Produktionen wird die sagenhafte Welt der Hobbits, Elben und Orks zum Leben erweckt und die Realität in einen musikalischen Schauplatz Mittelerdes verwandelt. Die Moderation übernimmt eine Schauspielerin oder ein Schauspieler aus den Filmerfolgen oder der neuen Amazon-Serie „Die Ringe der Macht“.

Erfolgskomponist Howard Shore schuf einen Großteil der Musik für die Filmtrilogien „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit” und wurde dafür mit einem Oscar, Grammys und dem Golden Globe ausgezeichnet. Seine Leitmotive lassen wie bereits bei Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ das Publikum leibhaftig spüren, wenn der Ring seine Macht entfaltet und den Träger aller Macht korrumpiert: Eine Parabel, die auch durchaus in die heutige Zeit passen könnte.

Ob bombastisch mit Pauken und Trompeten oder elbenhaft filigran, die bekannten Melodien dargeboten von einem fantastischen Filmorchester und großartigen Solisten sorgen sofort für die passenden Bilder im Kopf. Viel Vergnügen in Mittelerde!