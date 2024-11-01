CORE&MORE | Bury Tomorrow, Any Given Day, Silent Planet, Opal In Sky, All Faces Down

Ein neues Festival für alle, die es laut mögen! United Colors Events und Grazer Spielstätten präsentieren gemeinsam ein neues Highlight für den Grazer Festivalkalender: Am 7. Juni 2026 verwandelt sich das legendäre Open-Air-Gelände der Schloßbergbühne Kasematten beim CORE&MORE in das Epizentrum kompromissloser Sounds, energiegeladener Liveshows, Szenevielfalt und echte Attitude.

CORE&MORE ist die neue Plattform für alle, die feiern, was laut ist: Mitten im historischen Gemäuer der alten Befestigungsanlage trifft Metalcore auf Hardcore, Post-Hardcore auf Punk-Drive, Moshpit auf Community-Feeling. Wer bei harten Breakdowns, massiven Shouts und energiegeladenem Stage-Charisma in Ekstase gerät, sollte sich dieses Datum fett im Kalender markieren.

presented by Radio Soundportal\ und Kleine Zeitung\

Line-up:

CORE steht für alles, was die moderne Core-Szene ausmacht – düstere Intensität, brachiale Riffs, emotionale Tiefe.

MORE heißt: mehr Härte, mehr Genres, mehr Überraschung. Ob roher Crossover, moderner Hardcore oder Party-Punk mit Punch – CORE&MORE bringt zusammen, was live explodiert.

BURY TOMORROW

wird die Schloßbergbühne Kasematten am 7. Juni in ein episches Metal-Inferno verwandeln!

Die Metal-Titanen aus Southhampton zählen zur Speerspitze des modernen britischen Metals. Millionenfach gestreamt und berüchtigt für ihre feurigen Liveshows, vereinen sie pure Leidenschaft, messerscharfe Präzision und brachiale Aggression.

ANY GIVEN DAY

bringen das CORE&MORE-Festival zum Beben.

Any Given Day liefern beim CORE&MORE eine einzigartige Mischung aus melodischen Hooks, harten Riffs und mitreißenden Texten. Getragen von massiven Songs steht die Band aus Deutschland für High-Energy-Liveshows, die das Publikum in Brand setzen. Eingängige Melodien prallen auf rohe Härte und maximale Intensität. Ein Sound der an Parkway Drive, August Burns Red und Linkin Park erinnert.

SILENT PLANET

schlagen bei CORE&MORE auf.

Das Quartett aus Kalifornien zählt zu den Genre-Grenzgängern der Heavy-Szene – mit einem klaren Alleinstellungsmerkmal aus atmosphärischem Druck und starkem Songwriting mit Tiefgang. Hypnotische Hooks treffen auf rohe, dichte Soundwände zwischen Hardcore, Post-Rock, Metal und Ambient. Ein Sound mit Gewicht, der Millionen von Streams hinterlassen und der Band Respekt in der Szene eingebracht hat.

OPAL IN SKY

stehen bereit für CORE&MORE.

Opal In Sky vereinen massive Riffs mit aufbauenden, tiefgründigen Texten zu einer Soundfusion aus verschiedenen Styles und Einflüssen, die gleichermaßen hart wie hoffnungsvoll ist. Getragen von druckvollen Songs und purer Emotion steht die kanadische Band für intensive Performances und emotionale, wertebasierte Musik, die verbindet, motiviert und mitreißt. Moderner Metalcore, der Kraft verleiht, unter die Haut geht und das Festivalgelände zum Beben bringt.

ALL FACES DOWN

stehen in den Startlöchern für CORE&MORE.

Die fünf Musiker aus Wien zählen zu den erfolgreichsten heimischen Post-Hardcore-Exports und haben sich mit ihrem unverkennbaren Songwriting-Style längst einen Fixplatz in der Szene erkämpft. Rohe Heavy-Elemente treffen auf eine druckvolle Pop-Gesangsproduktion. Bekannt für spektakuläre Festivalshows ist klar: ALL FACES DOWN sind hier, um zu bleiben – ohne Wenn und Aber.

KLEINE ZEITUNG\ BANDCONTEST CORE&MORE

Das Line-up ist fast komplett aber ein Slot ist noch offen!

Ihr seid eine Band aus dem härteren Gitarrenspektrum, Metalcore oder genreähnlich? Dann holt euch den letzten freien Festival-Slot und spielt Side by Side mit den internationalen Top-Acts beim CORE&MORE-Festival.

More to come. Stay tuned!