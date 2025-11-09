Ulrike Beimpold & Soley Blümel

Arthur Schnitzler „Ein Solo für zwei Einakter“ - „Abschiedssouper“ und „Halbzwei“ - Virtuosität im Doppelpack: Wenn eine einzige Schauspielerin gleich in 5 verschiedene Rollen in zwei der beliebtesten und humorvollsten Einakter aus der Feder von Arthur Schnitzler schlüpft.

Und diese als „Solo für zwei Einakter“ auf die Bühne bringt, dann kann es sich nur um Publikumsliebling Ulrike Beimpold handeln, die es wie kaum eine andere versteht, ihr Publikum Kraft einer fast ein wenig vom Aussterben bedrohten österreichischen Sprachmelodie ins alte Wien zu entführen.

Der große Seelenforscher Schnitzler regt dabei wie kaum ein anderer bis zum heutigen Tag dank seiner famosen Kenntnis des Menschlichen und Allzumenschlichen zum Nachdenken, wie auch zum Schmunzeln über andere - vielleicht aber auch ein wenig über sich selbst - an. Ebenso virtuos wie feinsinnig-musikalisch assistiert die herausragende 17-jährige niederösterreichische Pianistin Soley Blümel.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

10% - Kulturverein Semmering

50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre