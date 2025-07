Tale of the Firebird – The Freestyle Orchestra

Ein Konzert, das den Begriff „spektakulär“ auf ein völlig neues Level hebt: Das international gefeierte Freestyle Orchestra bringt klassische Musik und Zirkuskunst auf eine unvergleichliche Weise zusammen!

PROGRAMM

Das Ensemble, das bereits von der Biennale in Venedig und den Wiener Festwochen gefeiert wurde, vereint Musiker und Musikerinnen, die nicht nur klassische Musik beherrschen, sondern auch in der Kunst der Zirkusdisziplinen brillieren. Geigerinnen, die in schwindelerregender Höhe spielen, akrobatische Cellisten – bei diesem Konzert ist wirklich alles möglich.

"Tale of the Firebird“ ist ein bahnbrechendes Konzert für Violine, Feuer und Akrobatisches Orchester, das die australische Komponistin Chloé Charody speziell für die virtuosen interdisziplinären Fähigkeiten des Ensembles geschrieben hat. Gemeinsam bringen sie ihre eigene, faszinierende Version der Legende des Feuervogels zu Milch x Honig - eine Geschichte von Widerstand, Tod und Erneuerung, die uns Hoffnung schenkt und Licht in den dunkelsten Momenten des Lebens entfacht.

ARTISTS

Sonja Schebeck: Violine, Aerial, Feuer

Katharina Waigmann: Klavier, Aerial

Chao-Ming Ko: Violine, Tanz, Aerial

Anja Maria Habegger: Harfe, Aerial

Elena Sofia Genova: Violine, Acro Flyer

Antonio Chorbadzhiyski: Violoncello, Acro Base, Feuer

Edoardo BLandamura: Kontrabass, Feuer

Chanda VanderHart: Klavier, Acro Base, Aerial

Olivier Dietrich: Violine, Acro Base

Jane Hackett: Violine