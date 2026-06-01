STADTPARKFÜHRUNG

Die Veranstalter laden Sie ein, den Rosengarten, einen majestätischen Hänge-Schnurbaum, alte Osagedorn-Bäume und vieles mehr zu bestaunen.
Treffpunkt/Ort: Kasematten
Endpunkt: Stadtpark
|Juni 2026
|Fr. 19. Juni 2026
17:00 Uhr
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|September 2026
|Mi. 9. Sept. 2026
17:00 Uhr
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|Oktober 2026
|Fr. 16. Okt. 2026
16:00 Uhr
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