STADTPARKFÜHRUNG


STADTPARKFÜHRUNG

Kasematten Wiener Neustadt
13. Mai bis 16. Okt. 2026
Geführte Stadtparktour (Empfohlen ab 10 Jahren) - Entdecken Sie die Artenvielfalt des "Natur im Garten" Schaugarten-zertifizierten Stadtparks Wiener Neustadt! Florian Fux, Leiter des Grünraums in Wiener Neustadt, wird Sie durch den Stadtpark Wiener Neustadt führen und Ihnen dabei spannende Einblicke in die Besonderheiten und Naturdenkmäler des Parks geben.

Die Veranstalter laden Sie ein, den Rosengarten, einen majestätischen Hänge-Schnurbaum, alte Osagedorn-Bäume und vieles mehr zu bestaunen.

Treffpunkt/Ort: Kasematten

Endpunkt: Stadtpark

Details zur Spielstätte:
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: STADTPARKFÜHRUNG - Kasematten Wiener Neustadt

Juni 2026
Fr. 19. Juni 2026
17:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
September 2026
Mi. 9. Sept. 2026
17:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Oktober 2026
Fr. 16. Okt. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 