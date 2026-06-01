STADTPARKFÜHRUNG

Geführte Stadtparktour (Empfohlen ab 10 Jahren) - Entdecken Sie die Artenvielfalt des "Natur im Garten" Schaugarten-zertifizierten Stadtparks Wiener Neustadt! Florian Fux, Leiter des Grünraums in Wiener Neustadt, wird Sie durch den Stadtpark Wiener Neustadt führen und Ihnen dabei spannende Einblicke in die Besonderheiten und Naturdenkmäler des Parks geben.