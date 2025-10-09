Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
Robert Meyer & Helmut Stippich


Bösendorfer Festival Wiener Neustadt

Robert Meyer & Helmut Stippich

Kasematten Wiener Neustadt
10. Feb. 2026
Max und Moritz - Wenn das berühmt-berüchtigtste Lausbubenpaar der deutschen Literatur seinen Mitmenschen wieder einmal das Leben schwer macht, lädt das Wiedersehen dazu ein, genüsslich in Kindheitserinnerungen zu schwelgen.

Bis den beiden am Schluss ihr makabres Ende widerfährt, begleitet Schauspieler und Sänger Robert Meyer sie als grandioser Spießgeselle bei Unfug, Jux und Tollerei. Neben den allseits bekannten sieben Streichen überrascht der Komödiant darüber hinaus mit einer erlesenen Vielfalt weiterer Busch-Reime, die den lachenden Tränen und vergnüglichen Schaudern freien Lauf lassen.

Mit dieser amüsanten Auswahl liefert Meyer eine Darbietung, bei der man sich schließlich insgeheim denkt: »Schade, nun ist’s vorbei mit der Übeltäterei!«

Ermäßigungen:
10% - Ö1 Club
10% - Kulturverein Semmering
50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)
50% - 1x Begleitperson von Behinderung
50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre

Details zur Spielstätte:
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt
Im Rahmen des Festivals:
Bösendorfer Festival Wiener Neustadt

Februar 2026
Di. 10. Feb. 2026
Di. 10. Feb. 2026
18:30 Uhr
 