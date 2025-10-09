Robert Meyer & Helmut Stippich

Max und Moritz - Wenn das berühmt-berüchtigtste Lausbubenpaar der deutschen Literatur seinen Mitmenschen wieder einmal das Leben schwer macht, lädt das Wiedersehen dazu ein, genüsslich in Kindheitserinnerungen zu schwelgen.

Bis den beiden am Schluss ihr makabres Ende widerfährt, begleitet Schauspieler und Sänger Robert Meyer sie als grandioser Spießgeselle bei Unfug, Jux und Tollerei. Neben den allseits bekannten sieben Streichen überrascht der Komödiant darüber hinaus mit einer erlesenen Vielfalt weiterer Busch-Reime, die den lachenden Tränen und vergnüglichen Schaudern freien Lauf lassen.

Mit dieser amüsanten Auswahl liefert Meyer eine Darbietung, bei der man sich schließlich insgeheim denkt: »Schade, nun ist’s vorbei mit der Übeltäterei!«

Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

10% - Kulturverein Semmering

50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre