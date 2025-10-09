Robert Meyer & Helmut Stippich

Bis den beiden am Schluss ihr makabres Ende widerfährt, begleitet Schauspieler und Sänger Robert Meyer sie als grandioser Spießgeselle bei Unfug, Jux und Tollerei. Neben den allseits bekannten sieben Streichen überrascht der Komödiant darüber hinaus mit einer erlesenen Vielfalt weiterer Busch-Reime, die den lachenden Tränen und vergnüglichen Schaudern freien Lauf lassen.
Mit dieser amüsanten Auswahl liefert Meyer eine Darbietung, bei der man sich schließlich insgeheim denkt: »Schade, nun ist’s vorbei mit der Übeltäterei!«
Ermäßigungen:
10% - Ö1 Club
10% - Kulturverein Semmering
50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)
50% - 1x Begleitperson von Behinderung
50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre
|Februar 2026
|Di. 10. Feb. 2026
18:30 Uhr
