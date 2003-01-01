Megan Kahts & Florian Krumpöck - Die Frauen von Franz Schubert und Robert Schumann

PROGRAMMÄNDERUNG! Megan Kahts ersetzt Günther Groissböck! Leider muss Günther Groissböck wegen Dispositionsänderungen in seiner aktuellen Ring-Produktion die Mitwirkung beim diesjährigen Bösendorfer-Festival absagen. Mit der südafrikanischen Mezzosopranistin Megan Kahts konnte eine Einspringerin gefunden werden, die bereits als aufgehender Stern am internationalen Opernhimmel gefeiert wird.

Schon mit 11 Jahren tourte sie als Kindersopran mit unzähligen Konzerten sowie TV-Auftritten und konnte bereits ihren ersten Plattenvertrag unterschreiben. Nach ihrem Gesangsstudium in Wien begann eine steile Konzert-und Opernkarriere der Wahl-Wienerin mit einer besonderen Spezialisierung auf den Liedgesang.

Neben regelmäßigen Auftritten in Hauptrollen an der Cape-Town Opera wird sie in den kommenden Jahren als Octavian in Richard Strauss’ Rosenkavalier auf einigen der größten Bühnen der Welt debütieren.

In Wiener Neustadt hat sie ebenso wie ursprünglich Günther Groissböck Franz Schubert mit im Gepäck und gestaltet gemeinsam mit Florian Krumpöck einen Abend unter dem Motto „Die Frauen von Franz Schubert und Robert Schumann“.

Neben einigen der berühmtesten Lieder Franz Schuberts kommen auch Werke von Clara Schumann sowie Robert Schumanns ergreifender Zyklus „Frauenliebe und -leben“ zu Gehör.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

10% - Kulturverein Semmering

50% - Behinderung (Rollstuhl über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre