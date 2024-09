Marie-Ange Nguci - Klaviersolo

„Zauber und Extase“ - Die international gefeierte französische Ausnahme-Pianistin kehrt nach ihrem triumphalen Auftritt an der Seite des Niederösterreichischen Tonkünstler-Orchesters nun mit einem geradezu außergewöhnlichen Soloprogramm mit Werken von Scriabin, Rachmaninow, Prokofjew und Ravel in die Kasematten zurück. Selten lassen sich so epochale Werke der Klavierliteratur, die zum Schwierigsten gehören, was je für das Instrument geschrieben wurde, an einem einzigen Abend erleben!

Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

10% - Kulturverein Semmering

50% - Behinderung (Rollstuhl über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre