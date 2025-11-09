Louie Austen & Jazz Gitti mit Jazzkapelle

Jazz Gitti wird gemeinsam mit Louie Austen eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans bereithalten: Statt ihrer bekannten Ohrwürmer, die sie über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht haben, wird sie die Herzen ihrer Zuhörer diesmal mit bekannten Liedern aus der Swing-Ära („The Lady is A Tramp“, „Hello Dolly“ u.v.m.) –sowohl im Duett mit dem legendären Sänger Louie Austen als auch Solo begeistern.

Jazz Gitti singt Swing mit Louie Austen und der „Jazzkapelle“!

Aber auch Lieder, wie die berühmte Titelmelodie von Walter Richard Langer’s unvergesslicher Jazzsendung „Vokal-Instrumental-International“ („On the Sunny Side of the Street“) sowie der Andrews Sisters-Hit „Bei mir bist Du schejn“ werden in diesem bunten und unterhaltsamen Programm nicht fehlen.

Begleitet werden die beiden Entertainer, die übrigens zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen, von der hochkarätigen Band „Jazzkapelle“.

Begeben Sie sich auf eine einzigartige musikalische Reise, auf der die zeitlose Eleganz des Swing und eine gehörige Portion Wiener Schmäh sich unvergessliche Geschichten erzählen.

Line up:

Louie Austen - Gesang

Jazz Gitti - Gesang

Thomas Barth - Piano

Thomas Zech - Gitarre

Peter Strutzenberger - Kontrabass

Wolfgang Wehner - Schlagzeug