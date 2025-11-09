Louie Austen & Jazz Gitti mit Jazzkapelle

Jazz Gitti singt Swing mit Louie Austen und der „Jazzkapelle“!
Aber auch Lieder, wie die berühmte Titelmelodie von Walter Richard Langer’s unvergesslicher Jazzsendung „Vokal-Instrumental-International“ („On the Sunny Side of the Street“) sowie der Andrews Sisters-Hit „Bei mir bist Du schejn“ werden in diesem bunten und unterhaltsamen Programm nicht fehlen.
Begleitet werden die beiden Entertainer, die übrigens zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen, von der hochkarätigen Band „Jazzkapelle“.
Begeben Sie sich auf eine einzigartige musikalische Reise, auf der die zeitlose Eleganz des Swing und eine gehörige Portion Wiener Schmäh sich unvergessliche Geschichten erzählen.
Line up:
Louie Austen - Gesang
Jazz Gitti - Gesang
Thomas Barth - Piano
Thomas Zech - Gitarre
Peter Strutzenberger - Kontrabass
Wolfgang Wehner - Schlagzeug
|Mai 2026
|Do. 21. Mai 2026
19:30 Uhr
